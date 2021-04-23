"Гірники" зробили пропозицію наставнику "Сассуоло" Роберто де Дзербі.

"Шахтар" намагається переконати головного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзербі очолити донецьку команду.

Про це в Twitter повідомив італійський журналіст Ніколо Скіра.

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За даними джерела, "Шахтар" запропонував де Дзербі дворічний контракт.

Італійський тренер є кандидатом, якого лобіює директор "Шахтаря" Даріо Срна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори між "Шахтарем" і де Дзербі знаходяться на просунутій стадії.

Роберто де Дзербі: що про нього відомо

41-річний де Дзербі в 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешіа" і ряд інших клубів.

Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".

Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.

Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.

Сам де Дзербі заявив, що не проти попрацювати за межами Італії: "Можливо, я захочу почати новий проект в іншому місці, щоб вийти із зони комфорту".

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Автор: Антон Дудар