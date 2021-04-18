Роберто де Дзербі може змінити Луїша Каштру.

Переговори між донецьким "Шахтарем" та італійським тренером "Сассуоло" Роберто де Дзербі знаходяться на просунутій стадії.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.com.

Відзначається, що сторони вступили в переговори кілька днів тому.

Італійський журналіст Ніколо Скіра в Twitter також підтвердив, що "Шахтар" зацікавлений в де Дзербі. Він підкреслив, що кандидатуру італійця просуває директор "Шахтаря" Даріо Срна.

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У послугах де Дзербі також зацікавлений один з іспанських клубів, а сам тренер ще не визначився зі своїм майбутнім.

Нагадаємо, контракт Луїша Каштру з "Шахтарем" закінчиться влітку. Сторони досі не домовилися про його продовження.

Роберто де Дзербі: що про нього відомо

41-річний де Дзербі в 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешіа" і ряд інших клубів.

Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".

Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.

Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.

Сам де Дзербі заявив, що не проти попрацювати за межами Італії: "Можливо, я захочу почати новий проект в іншому місці, щоб вийти із зони комфорту".

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Автор: Антон Дудар