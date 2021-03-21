Чемпіонат Італії: Ювентус вдома сенсаційно програв новачку дивізіону

Відстань від "Інтера" збільшилася до 10 очок.

"Беневенто" в матчі 28-го туру Серії А на виїзді обіграв "Ювентус" з рахунком 1:0. Все вирішив єдиний гол у другому таймі, забитий 22-річним аргентинським форвардом гостей Адольфо Гайчем. "Ювентус" - "Беневенто" 0:1 Гол: Гайч, 69 "Ювентус": Щенсни, Даніло, Де Лігт, Бонуччі, Бернардескі, Кулусевскі, Артур (Бентанкур, 73), Рабіо (МакКенні, 73), К'єза, Мората, Роналду "Беневенто": Монтіпо, Туя, Кальдірола, Барба, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Віола, Іоніце, Імпрота, Гайч (Де Серіо, 83), Лападула (Капрарі, 73) Читайте такожУкраїнець замінив українця: Малиновський оформив гол+пас, а Коваленко дебютував за Аталанту (відео) Серія А: положення команд "Інтер" продовжує лідирувати в чемпіонаті, маючи в активі 65 очок. Найближчий переслідувач "Мілан" відстає на 9 пунктів.

"Ювентус" посідає третє місце і має 55 очок.

"Аталанта" теж має 55 очок, але на один матч більше зіграла, ніж туринська команда. Тому клуб Руслана Малиновського на 4-му місці. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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