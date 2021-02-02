Екс-президент IBU закривав очі на порушення антидопінгових правил Росією.

З'явилися нові подробиці розслідування у справі колишнього президента Міжнародного союзу біатлоністів Андерса Бессеберга.

Нагадаємо, що екс-очільник Міжнародного союзу біатлоністів Бессеберг за приховування позитивних допіг-проб російських спортсменів отримував послуги проституток та поїздки на полювання.

У Норвегії 74-річному чиновнику висунули звинувачення у хабарництві, яке згідно законодавства карається до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє TV2.

Державний прокурор Норвегії Трюдо Стангхелле прокоментував розслідування:

"Покарання за корупцію - це до 10 років позбавлення волі. Ми співпрацюємо з прокуратурою Австрії у справі Бессеберга. Ми провели кілька допитів, вивчаємо документи. Можу сказати, що ми приділяємо цьому розслідування особливу увагу - висунуті серйозні звинувачення".

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Автор: Будрін Артем