З'явилися нові подробиці розслідування у справі колишнього президента Міжнародного союзу біатлоністів Андерса Бессеберга.
Нагадаємо, що екс-очільник Міжнародного союзу біатлоністів Бессеберг за приховування позитивних допіг-проб російських спортсменів отримував послуги проституток та поїздки на полювання.
У Норвегії 74-річному чиновнику висунули звинувачення у хабарництві, яке згідно законодавства карається до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє TV2.
Державний прокурор Норвегії Трюдо Стангхелле прокоментував розслідування:
"Покарання за корупцію - це до 10 років позбавлення волі. Ми співпрацюємо з прокуратурою Австрії у справі Бессеберга. Ми провели кілька допитів, вивчаємо документи. Можу сказати, що ми приділяємо цьому розслідування особливу увагу - висунуті серйозні звинувачення".
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