Зі свого боку екс-президент IBU закривав очі на порушення антидопінгових правил Росією.

Екс-очільник Міжнародного союзу біатлоністів Андрес Бессеберг за приховування позитивних допіг-проб російських спортсменів отримував послуги проституток та поїздки на полювання.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів.

Джерело Міжнародного союзу зазначило, що 74-річному Бессебергу замовляли повій російські посадові особи в якості хабара. Коли екс-президент IBU приїжджав до Росії, то Бессеберга супроводжували повсюди молоді дівчата під виглядом перекладачів. На думку інформаторів, ці жінки були в сексуальних стосунках з Бессебергом.

Це підтвердила колишній генеральний секретар IBU Ніколь Реш.

"Те, як Андерс поводився з цими дівчатами, показувало, що відносини у них інтимні", - сказала Реш.

Сам Бессеберг у розмові з поліцією не заперечував той факт, що дійсно користувався послугами повій в Росії, і що вони, теоретично, могли бути підісланими російськими спортивними чиновниками.

Більше того, Бессеберг заявив, що під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську мав інтимний контакт з російською дівчиною, з якою познайомився на одному з бенкетів, побічно пов'язаних з організацією змагань. Дівчина сказала йому, що була стриптизеркою в нічному клубі і є фанаткою біатлону.

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На етапі Кубка світу в Тюмені в 2018 році норвежець знову зустрівся з цією дівчиною та повторно мав з нею інтим. Екс-голова запевняє, що жінка не була повією, оскільки він не платив їй грошей.

Також Бессеберг визнав, що багато разів бував у РФ на полюванні на запрошення Союзу біатлоністів Росії. Він підтвердив, що всі витрати в цих поїздках оплачували коштом Росії.

"Докази говорять про те, що Андерс Бессебрг постійно займався протекцією російських інтересів в усьому, що робив. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту", - заявила організація.

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Автор: Будрін Артем