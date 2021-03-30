Святослав Михайлюк вперше вийшов у стартовому складі "Оклахоми".

Українець Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у складі "Оклахоми".

Читайте також35 очок на двох: українські баскетболісти запалили в матчах НБА (відео)У матчі проти "Далласа" Михайлюк провів на паркеті 27 хвилин 16 секунд і зумів набрати за цей час 16 очок. Також в його активі 1 передача і 3 підбирання.

За набраними очками Михайлюк став другим найкращим гравцем своєї команди.

Варто відзначити, що українець вперше вийшов у стартовому складі "Оклахоми".

Його команда в підсумку програла з рахунком 106:127.

По ходу гри Михайлюк відзначився ефектним слем-данком.

Офіційний YouTube-канал "Оклахоми" опублікував відеоогляд матчу.

Ще один українець Олексій Лень набрав 7 очок у складі "Вашингтона" в матчі проти "Індіани".

Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов у "Детройт", а в березні 2021-го приєднався до "Оклахоми".

Всього він провів у НБА 140 матчів, набираючи в середньому 6,7 очка, роблячи 1,6 підбору і 1,5 передачі за 17,3 хвилини.

У минулому сезоні Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА-2020".

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Автор: Антон Дудар