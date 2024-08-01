Telegram отримав велике оновлення – у месенджер додали браузер і не тільки

Оновлення вже в App Store і Google Play, а також доступне для Windows і macOS.

Традиційно в останній день місяця для Telegram вийшов великий апдейт із новими функціями як для мобільної, так і для десктопної версії. Інформацію про це було опубліковано в блозі розробників.

З липневим оновленням у месенджері з'явився вбудований браузер, магазин міні-додатків (можна знайти на вкладці "Пошук") і можливість дарувати внутрішню валюту "Зірки".

Вбудований браузер дає змогу відкривати url-адреси та сайти, побудовані на базі мережі TON. Браузер має вкладки: наприклад, якщо ви читаєте сторінку і побачили повідомлення, то можна спокійно клацати на нього - веб-сторінка нікуди не загубиться. Ви також можете додати сторінку в закладки, щоб повернутися до неї пізніше.

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Серед інших нововведень: під час запису "Сторіс" тепер можна використовувати спалах, а при створенні історій додавати віджет погоди. А в магазині застосунків можна побачити список популярних застосунків у телеграмі на цей момент.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

У попередньому великому оновленні в Telegram з'явився глобальний пошук за хештегами. А ще раніше додали можливість встановити заборону на отримання повідомлень від незнайомих користувачів, крім того, розділ "Вибране" помітно оновили.

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