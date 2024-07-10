Зміни відбуваються за місяць до виходу нової Call of Duty, яка вперше з'явиться в Game Pass у день релізу.

Як і очікувалося раніше, Microsoft анонсувала суттєві зміни, які стосуються ігрового сервісу Game Pass. Для нових підписників зміни набирають чинності відсьогодні, а для чинних – з 12 вересня цього року.

Як зміняться ціни тарифів Xbox Game Pass

PC Game Pass – 11,99 долара (стара ціна – 9,99 долара).

Xbox Game Pass Ultimate – 19,99 долара (стара ціна – 16,99 долара).

Xbox Game Pass Core – 74,99 долара (стара ціна – 59,99 долара).

Крім цього, Microsoft представила "стандартний" рівень підписки за 15 доларів – без доступу до ігор першого дня. Game Pass Standard прийде на зміну Game Pass for Console в "найближчі місяці".

Відео дня

Збільшення вартості Game Pass торкнулося всіх підтримуваних країн, зокрема України. Сьогодні для українських геймерів офіційно пропонують тільки ПК Game Pass – і його ціна збільшитьсязі 190 гривень до 230 гривень на місяць.

Зміни набудуть чинності з вересня – за місяць до виходу нової Call of Duty, яка вперше з'явиться в Game Pass у день релізу. Таким чином, грошова перепона для входу в один із наймасштабніших комерційних блокбастерів року знизиться з 70 до 12 доларів.

Нещодавно Microsoft представила відразу кілька нових консолей Xbox. Утім, жодних новинок серед них немає – це незначне оновлення Xbox Series S/X, а не поліпшені версії консолей. Ходять чутки, що Microsoft вирішила відмовитися від оновлення середини циклу покоління, щоб випустити нове покоління Xbox раніше PS6 на рік-півтора.

Наприкінці березня ЗМІ публікували матеріал, в якому йдеться про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, перспективи Game Pass теж туманні. За цим наступило закриття чотирьох ігрових студій, серед яких були автори Hi-Fi Rush, однієї з найкращих ігор 2023 року.

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