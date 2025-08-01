Рейтинг користувачів і глобальний пошук: Telegram отримав велике оновлення

Плюс додали можливість збирати свої історії в альбоми, а подарунки – в колекції.

Для Telegram вийшло велике оновлення, головним нововведенням у якому стали рейтинг користувачів і глобальний пошук за всіма постами. Інформація про це була опублікована в блозі розробників.

Так, у вкладці "Пости" в пошуку тепер можна знаходити повідомлення з усіх публічних каналів, а не тільки з тих, на які ви підписані. Це спрощує порівняння джерел і прискорює доступ до потрібної інформації.

Поки що ця функція доступна лише Premium-підписникам і обмежена десятьма запитами на день: додаткові можна купити за зірки.

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Ще одне нововведення – рейтинг профілю. Тепер у профілях можна побачити значок рейтингу з числом, яке підвищується залежно від кількості витрачених "Зірок". Це має допомогти власникам каналів оцінити надійність користувача.

Також у новому апдейті додали можливість збирати свої історії в альбоми, а подарунки – в колекції. Крім того, оновився BotFather. Тепер у нього є власний мінідодаток, де доступне все необхідне – від створення і налаштування іконки до оновлення опису і параметрів.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики у сферу похвали". Наприклад, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

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