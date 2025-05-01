Групові дзвінки та заморозка акаунта: у Telegram вийшло велике оновлення

Здебільшого апдейт містить у собі функції, пов'язані зі спілкуванням.

Команда Telegram випустила велике травневе оновлення, основний акцент у якому пов'язаний зі зручністю в спілкуванні. Інформація про це була опублікована в блозі розробників.

Перша й основна зміна – групові дзвінки. Тепер усім користувачам доступні зашифровані наскрізним шифруванням дзвінки за участю до 200 осіб. Запрошувати учасників можна за посиланням або QR-кодом.

Крім того, під час дзвінка користувачі можуть транслювати екран свого пристрою. Надійність шифрування перевіряється через набір емодзі на екрані – вони мають збігатися в усіх учасників розмови.

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Друга можливість Telegram – автоматизовані бізнес-акаунти. Тепер власники бізнес-акаунтів можуть підключати сторонніх чат-ботів на базі ШІ, які візьмуть управління акаунтами на себе. Таким чином можна повністю автоматизувати листування, зміну профілю, транзакції та історію взаємодій.

А користувачі, які зіткнулися з помилковим блокуванням свого облікового запису, тепер можуть оскаржити його, не покидаючи Telegram:

Також з'явилися нові налаштування подарунків і нові жести: наприклад, на iOS і Android тепер можна швидко пересилати повідомлення в "Збережені" або недавні чати, затиснувши кнопку пересилання.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Наприклад, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

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