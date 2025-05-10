Знадобилося всього 15 років: у WhatsApp з'явився нативний додаток для iPad

Якщо тестування пройде вдало, то нововведення з'явиться вже в наступному оновленні клієнта для iOS.

WhatsApp розпочав офіційне бета-тестування застосунку для iPad. Це дає змогу використовувати месенджер на планшетах Apple як повністю самостійний застосунок, на що багато хто чекав понад 15 років.

Охочі вже зараз можуть спробувати планшетну версію WhatsApp, встановивши бета-версію 2.25.15.74 через утиліту TestFlight. Щоправда, кількість місць обмежена.

Якщо тестування пройде вдало, то нативний додаток для iPad може з'явитися вже в наступному оновленні клієнта для iOS.

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Незважаючи на статус найпопулярнішого месенджера у світі, WhatsApp повільно оновлює свій додаток, додаючи із запізненням функції, на які чекали не один рік. Так, донедавна в месенджері не можна було редагувати повідомлення і зберігати чернетки повідомлень.

Раніше цього місяця WhatsApp припинив підтримку iPhone до версії iOS 15. Це означає, що власники iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6+ втратять доступ до месенджера, тому що їхні смартфони не підтримують актуальні версії iOS.

Як УНІАН уже писав, Дуров назвав WhatsApp "дешевою імітацією" Telegram і похвалився 1+ млрд аудиторією. Творець додатка також підколов власника Цукерберга на тему його співпраці зі спецслужбами.

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