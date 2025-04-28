Залишився тиждень: власників старих iPhone попередили про відключення WhatsApp

WhatsApp почав розсилати повідомлення власникам iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6+, попереджаючи їх про необхідність оновити версію iOS.

З 5 травня 2025 року WhatsApp припинить підтримку iPhone до версії iOS 15. Це торкнеться смартфонів Apple, яким уже понад десять років, але якими, як і раніше, користуються багато людей, пише Daily Mail.

Серед пристроїв, які втратять підтримку, опинилися iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Це означає, що у їхніх власників є всього один тиждень, щоб підшукати альтернативний варіант. Сьогодні iPhone 8 і iPhone X є найстарішими телефонами, що підтримують WhatsApp.

Тим, хто все ще використовує ці айфони, розробники рекомендують заздалегідь створити резервні копії чатів і медіафайлів, щоб перенести їх на більш сучасні пристрої. В іншому разі дані будуть втрачені після зазначеної дати.

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Схоже обмеження раніше було введено для старих Android-пристроїв. З 1 січня 2025 року WhatsApp перестав працювати на телефонах під управлінням Android KitKat і більш ранніх версій платформи Android.

Відмова від підтримки старих версій ОС – стандартна практика для месенджерів. Це дає розробникам можливість впроваджувати нові функції і поліпшення, які можуть бути несумісні з більш старими пристроями.

У квітні Apple перевів два своїх пристрої в ранг "застарілих", включно з усіма улюбленим iPhone 6s. Це був перший смартфон Apple з функцією 3D Touch і остання флагманська модель з роз'ємом для навушників.

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