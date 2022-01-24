Новий закон регулюватиме діяльність Google, Facebook, Amazon та інших великих інтернет-платформ.

Європейський парламент прийняв "Закон про цифрові послуги". Він де-факто забороняє гігантським інтернет-компаніям на кшталт Google, Amazon і Facebook використовувати особисту інформацію користувачів в таргетованій рекламі.

За проголосували 530 депутатів, проти-78, повідомляє ресурс The Verge.

Поправки про цифрову рекламу, які вперше були представлені ще у 2020 році, також не дозволять відстежувати інформацію про сексуальну орієнтацію та расу юзерів, політичні та релігійні погляди. Саме ці дані закон забороняє використовувати в просуванні товарів та послуг.

Крім цього, закон зобов'язує алгоритми реклами стати більш прозорими. При цьому кожен зможе відмовитися від відстеження їх даних та запросити компенсацію в разі невидалення неналежного, незаконного або контенту, що розваляє ненависть.

Коли закон набирає чинності

Не раніше 2023 року. З наступного місяця розпочнеться масштабна низка погоджень з Єврокомісією та країнами – учасницями ЄС. У разі схвалення компаніям, що порушують правила, загрожує штраф, причому немаленький: 6 % від глобального виторгу.

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