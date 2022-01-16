Умовний горизонт прогнозів – 2030 рік.

Вже до кінця поточного десятиліття велика частка населення нашої планети так чи інакше опиниться в метавсесвіті. Таким сміливим прогнозом поділилася дослідниця Мелані Субін, директор нью-йоркського інституту "Майбутнє сьогодні"

Вона впевнена, що до 2030-х люди будуть перебувати більшу частину своєї бадьорості всередині цифрового світу, пише New York Post.

На думку експертів, для ефективнішої взаємодії з метавсесвітом людство буде все активніше відмовлятися від смартфонів та переходити на пристрої віртуальної й доповненої реальності, такі як Oculus від Meta (раніше Facebook). Про це заявив Патрік Коззі, генеральний директор компанії Cesium, що займається 3D-візуалізацією даних.

Технології віртуальної і доповненої реальності поки не так популярні в Україні – пристрої все ще недосконалі і дорого коштують. Переважно такі гаджети купуються для ігор. Проте перспективи їх розвитку колосальні.

"Метавсесвіт" від Facebook

У жовтні Facebook змінила назву на Meta і оголосила, що буде розвивати віртуальний світ. На ребрендинг вже направлено $10 млрд і це лише початок. У кінцевому підсумку повинен вийти віртуальний світ з VR і AR-технологіями:

Люди зможуть спілкуватися за допомогою аватарів.

Контент буде представлений у вигляді голограм.

У користувачів з'явиться віртуальний будинок Horizon Home, а робочі місця будуть обладнані в сервісі Horizon Workrooms.

Читайте такожСексуальні домагання-тепер і в метавсесвіті: тестувальницю лапав незнайомець

Поки що "метавсесвіт" від Facebook відкритий виключно для жителів США і Канади. Раніше він був доступний тільки в бета-версії для обраної групи користувачів Oculus VR, які отримали запрошення.

Вас також можуть зацікавити новини: