У платіжній системі своєю чергою розчаровані таким кроком торгового майданчика, адже це "загроза обмеження вибору для споживачів".

Гігант роздрібної торгівлі Amazon з наступного року перестане приймати частину платежів з використанням кредитних карток Visa.

Зокрема, обмеження торкнеться карт, випущених у Великобританії, пише Mirror.

"З 19 січня 2022 року ми більше не прийматимемо кредитні картки Visa, випущені у Великобританії", - повідомили в компанії.

У Amazon кажуть, що ця зміна пов'язана з високими зборами, що стягуються Visa за обробку транзакцій.

Читайте такожУ Європі захотіли створити конкурента американським платіжним системамОднак клієнти Amazon зможуть використовувати дебетові картки Visa, кредитні картки MasterCard та Amex, а також кредитні картки Visa, випущені за межами Великобританії.

У платіжній системі своєю чергою заявили, що розчаровані таким кроком торгового майданчика, адже це "загроза обмеження вибору для споживачів".

Раніше цього року Visa оголосила про плани щодо підвищення комісії за переказ грошей за товари, замовлені у Великобританії з Європи. Так, ставка збільшувалася у п'ятикратному розмірі - до 1,5% для онлайн-платежів за кредитними картками. Для операцій з дебетовими картками ставка зросла з 0,2% до 1,15%.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них і Amazon.

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Автор: Катерина Комолова