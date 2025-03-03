Анонс планшетів, імовірно, відбудеться незабаром після презентації MacBook Air на M4.

За інформацією оглядача Bloomberg Марка Гурмана, нові продукти Apple будуть анонсовані вже "цього тижня" – з 3 по 7 березня. Першим весняним анонсом стане MacBook Air на базі M4.

Серед інших змін: 16 Гб ОЗП "у базі", порти Thunderbolt 4 і поліпшена 12-Мп веб-камера з підтримкою Center Stage і Desk View. Нові MacBook Air, як і раніше, отримають дві версії – на 13 і 15 дюймів.

Також в Apple готують до релізу нові iPad Air і iPad початкового рівня. Гурман зазначає, що анонс планшетів відбудеться незабаром після ноутбука. Ймовірно, їхній анонс теж пройде без окремої презентації, як і у випадку з iPhone 16E.

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Передбачається, що нові iPad не зазнають помітних змін у дизайні і будуть зосереджені на апаратних змінах. Ходять чутки, що середньоціновий планшет дебютує з новим дисплеєм на 90 Гц, а 11-е покоління базового iPad отримає чіп A17 Pro для підтримки ШІ-функцій Apple Intelligence.

Також ходять чутки про друге покоління AirTag, HomePod mini 2 і Apple Watch SE 3, втім, щодо дати виходу немає ніякої конкретики. Іншими словами, вони можуть вийти цієї весни, а можуть затриматися до кінця року.

Чутки за півроку до анонсу iPhone 17 говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери мають роздільну здатність 48 Мп. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

Утім, головною новинкою Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера Марка Гурмана.

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