Про це повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Компанія Apple готується до оновлення свого найдоступнішого ноутбука. Нове покоління MacBook Air буде анонсовано найближчими тижнями і надійде в продаж до кінця березня, повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Нові MacBook Air традиційно отримають дві версії – на 13 і 15 дюймів. Ключовим оновленням стане переходу з процесора M3 на M4, який забезпечить помітний приріст у частині продуктивності та автономності.

Також MacBook Air (2025) приписують поліпшену 12-мегапіксельну камеру з підтримкою Center Stage і Desk View, порти Thunderbolt 4 (замість Thunderbolt 3) і опцію дисплея з нанотекстурою.

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Традиційно MacBook Air багато в чому копіює характеристики базової версії MacBook Pro, але в тоншому корпусі та урізаним функціоналом, наприклад, зменшеною кількістю портів і відсутністю охолодження. Якщо нові моделі Air успадкує ключові покращення Pro, користувачі нарешті зможуть під'єднати два зовнішні дисплеї за відкритої кришки.

Після виходу M4 MacBook Air, тільки Mac Studio і Mac Pro залишаться на чіпсетах M2. Їхнє оновлення до M4 очікується в середині-кінці 2025 року.

Першою новинкою Apple у 2025 році став iPhone 16e – новий найдоступніший Айфон в асортименті компанії. Апарат отримав Apple Intelligence, Face ID, USB-C, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. А ще помітно зросла ціна.

Крім бюджетного iPhone і M4 MacBook Air, цієї весни очікується анонс нового iPad Air і базового iPad. Також компанія працює над недорогим годинником Apple Watch SE 3.

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