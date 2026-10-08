Apple зробить iPhone Air 2 ще тоншим, виправивши головний недолік першої моделі

Презентація ультратонкого смартфона очікується у першій половині 2027 року разом з iPhone 18 та iPhone 18e.

Відомий інсайдер yeux1122 поділився інформацією про майбутній iPhone Air 2. За його даними, смартфон стане ще тоншим за свого попередника, не поступаючись при цьому часом автономної роботи, пише Notebookcheck.

Якщо вірити джерелу, товщина корпусу iPhone Air 2 становитиме близько 5,2 мм проти 5,6 мм у нинішньої моделі. При цьому Apple планує використовувати акумулятор з вищою енергетичною щільністю, що дозволить збільшити ємність АКБ. Саме низьку автономність найчастіше називали головним недоліком нинішнього iPhone Air.

Також yeux1122 зазначив, що новий ультратонкий смартфон буде оснащений процесором A20 Pro, виготовленим за 2-нм техпроцесом. У поєднанні з новим модемом C2 та чіпом N2 це має помітно підвищити автономність iPhone Air 2.

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Згідно з ранніми чутками, Apple також виправить один із головних недоліків нинішнього iPhone Air – камеру. Поруч з основним модулем на 48 Мп з’явиться надширококутний модуль із такою самою роздільною здатністю. Як і попередня модель, iPhone Air 2 матиме екран із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою ProMotion. Діагональ, як стверджується, збільшиться з 6,5 дюймів до 6,55 дюймів.

Презентація iPhone Air 2 очікується в першій половині 2027 року разом із базовим iPhone 18 та iPhone 18e.

Нагадаємо, цієї осені головним анонсом від Apple став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Вартість пристрою починається від $1999 (близько 90 000 грн) за модель із 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Раніше з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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