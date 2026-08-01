Удвічі більше камер і зменшений Dynamic Island: яким буде iPhone Air 2

Також у звіті зазначається, що тонкий iPhone матиме більший час автономної роботи завдяки більш енергоефективному чіпу A20 Pro.

Apple вже працює над другим поколінням надтонкого iPhone Air, і, якщо вірити останнім витокам інформації, новинка отримає одразу п'ять важливих вдосконалень. За даними аналітика GF Securities Джеффа Пу, дебют пристрою очікується в першому кварталі 2027 року.

Головним нововведенням стане подвійна основна камера. Оновлений пристрій отримає надширококутний 48-мегапіксельний об'єктив на додаток до стандартного. Таким чином, iPhone Air 2 наблизиться за можливостями зйомки до базових моделей лінійки iPhone.

Ще однією помітною зміною стане зменшений виріз Dynamic Island. Судячи з інсайдерської інформації, Apple вдалося зробити цей елемент на 30% компактнішим, завдяки чому корисна площа екрана стане трохи більшою.

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За продуктивність ультратонкого смартфона відповідатиме новий чіп A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом TSMC. Він має забезпечити не тільки приріст продуктивності, а й кращу енергоефективність, що позитивно позначиться на часі автономної роботи.

Також очікується поява фірмових чіпів другого покоління – модему C2 5G та бездротового контролера N2 з підтримкою Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Це має забезпечити стабільніший зв’язок та підвищити енергоефективність пристрою.

Нарешті, дисплей iPhone Air 2, за даними інсайдерів, збільшиться до 6,55 дюйма. Окрім дещо збільшеної діагоналі, йому приписують LTPO OLED-панель із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення до 120 Гц.

Інсайдер показав, як може виглядати iPhone Air 2:

Нагадаємо, що для досягнення надтонкого корпусу товщиною 5,6 мм в iPhone Air знадобився цілий ряд компромісів – від ємності акумулятора до кількості камер. Тонкий iPhone виявився лише на $100 дешевшим за 17 Pro, який має трикамерну систему та кращу автономність.

А Samsung, як повідомляється, згортає лінійку смартфонів Galaxy Edge лише через рік. Головною причиною цього став провал S25 Edge, продажі якого виявилися нижчими за найпесимістичніші прогнози.

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