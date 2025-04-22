Представлено бюджетний смартфон з батареєю 7000 мАг і купою пам'яті (фото)

Заявлений термін служби - 1800 циклів заряду і розряду, тоді як зараз стандартом вважаеться ~1000 циклів.

Компанія Oppo представила новий бюджетний "монстр автономності" K12s. Смартфон цікавий поєднанням просунутої начинки та приємного цінника, пише Gizmochina.

Головною особливістю смартфона став по-справжньому великий акумулятор 7000 мАг із зарядкою проводом потужністю 80 Вт. Заявлений термін служби – 1800 циклів заряду і розряду, тоді як зараз стандартом вважаються ~1000 циклів.

Характеристики Oppo K12s:

Дисплей: 6,67", AMOLED, FHD+, 1-120 Гц, яскравість до 1200 ніт

6,67", AMOLED, FHD+, 1-120 Гц, яскравість до 1200 ніт Процесор: Snapdragon 6 Gen 4, Immortalis-G720

Snapdragon 6 Gen 4, Immortalis-G720 Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗП LPDDR4x (+8 ГБ віртуальної), 128/256/512 ГБ ПЗП UFS 3.1

8/12 ГБ ОЗП LPDDR4x (+8 ГБ віртуальної), 128/256/512 ГБ ПЗП UFS 3.1 Камери: 50 Мп, OmniVision OV50D40, (основна), 2 Мп додатковий об'єктив; 16 Мп, Sony IMX480 (фронтальна)

50 Мп, OmniVision OV50D40, (основна), 2 Мп додатковий об'єктив; 16 Мп, Sony IMX480 (фронтальна) ОС: Android 15 (Oppo ColorOS 15)

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Також телефон обладнаний водозахистом IP65, двома динаміками, системою охолодження з великою випарною камерою і графітовим шаром. Є підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 і NFC.

Базову версію Oppo K12s (8/128 Гбайт) оцінили в 1099 юанів, або близько 150 доларів. Топова модифікація (12/512 Гбайт) коштує 1799 юанів (~$245).

До слова, 7000 мАг – це не рекорд на ринку. Новий смартфон Honor вийшов з акумулятором на 8000 мАг і зарядкою 66 Вт. Споживчих смартфонів з таким АКБ ще не було.

Раніше фахівці назвали смартфони з найбільш живучою батареєю на початок 2025 року. У лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і більш доступні Android-гаджети.

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