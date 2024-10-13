При ціні $250 новинка пропонує масивну батарею 6400 мАг, унікальний дисплей і потужну камеру.

Компанія Oppo представила в Китаї новий смартфон K12 Plus. Телефон вийшов примітним – потужний середняк з величезною батареєю і парою флагманських функцій, пише Gizmochina.

Основну ставку в K12 Plus зробили на автономності: у нього величезна батарея місткістю 6400 мАг. У компанії запевняють, що навіть за інтенсивного використання цей пристрій зможе пропрацювати на одному заряді мінімум два дні. А зарядка SUPERVOOC потужністю 80 Вт заповнить 100% за 40 хвилин.

Також девайс перевершує флагманські телефони з точки зору регулювання ШІМ екрана – 2160 Гц. Зокрема, у топових Galaxy і iPhone він не перевищує 500 Гц. Чим вищий показник ШІМ, тим безпечніший смартфон для очей.

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Серед інших характеристик Oppo K12 Plus:

Екран: 6,7 дюйма, AMOLED, 2412×1080, 120 Гц, ШІМ 2160 Гц.

Процесор: Snapdragon 7+ Gen 3 з графікою Adreno 720.

Пам'ять: 8 ГБ / 12 ГБ LPDDR4X ОЗП з 256 ГБ / 512 ГБ UFS 3.1 накопичувачем, розширювана пам'ять до 1 ТБ за допомогою microSD.

Камера: основна 50-Мп з датчиком Sony IMX882, діафрагмою f/1.8 і OIS, 8-Мп надширик з датчиком Sony IMX355, діафрагмою f/2.2 і світлодіодним спалахом. Фронталка – 16 МП з діафрагмою f/2.4.

ОС: Android 14 (ColorOS 14).

Також телефон отримав захист від вологи за стандартом IP64, вбудований сканер відбитків пальців і ІЧ-передавач для управління технікою. Підтримуються мережі 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS і NFC.

Вартість початкової версії Oppo K12 Plus на 8/256 ГБайт становить 1899 юанів (~250 доларів). Поки тільки в Китаї, але в Європі новинка теж має з'явитися.

Раніше фахівці визнали смартфон Oppo найбільш автономним у світі. Модель Find X7 Ultra посіла перше місце у відповідному рейтингу DxOMark. А завдяки супершвидкій зарядці від 0 до 100% акумулятор заряджається за пів години.

Також експерти називали найкращий iPhone прямо зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

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