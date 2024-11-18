Гра працює в стабільних 60 fps при роздільній здатності 720p і на низьких налаштуваннях графіки

Нещодавно представлений Snapdragon 8 Elite продовжує демонструвати, що мобільні платформи практично повністю готові до запуску AAA-проектів локально на пристрої. Слідом за Assassin's Creed IV ентузіасти показали продуктивність флагманського чіпа Qualcomm в Cyberpunk 2077.

Для запуску Cyberpunk 2077 використовували неназваний Android-смартфон на базі Snapdragon 8 Elite і додаток для емуляції GameFusion. У роздільній здатності 720p і з низькими налаштуваннями графіки пристрій зміг забезпечити стабільні 60 кадрів за секунду навіть в інтенсивних бойових сценах.

Блогер додав, що в мобільній версії Cyberpunk 2077 трапляються рідкісні візуальні баги, але загалом вони не заважають проходженню. Дехто навіть пригадав, що на момент виходу 2020 року з Cyberpunk 2077 не могли впоратися навіть актуальні на той момент PlayStation 4 і Xbox One.

Cyberpunk 2077 запустили на Snapdragon 8 Elite у 60 fps: відео

Втім, у високої продуктивності Snapdragon 8 Elite є і зворотний бік. Чип сильно нагрівається. Технічний ентузіаст Бен Гескін розповів, що він запустив гру MadOut 2 на максимальних налаштуваннях графіки, пограв 10 хвилин і відчув сильне нагрівання. Настільки сильний, що на долоні залишилася червона пляма. Що це був за пристрій, не повідомляється.

Найімовірніше, в ігрових смартфонах, наприклад, Red Magic 10 Pro, проблем із перегрівом Snapdragon 8 Elite не буде, тому що там використовується просунута система охолодження з рідкого металу.

Не виключено, що в найближчому майбутньому розробники ігор зможуть розглядати не тільки ПК і консолі як основні платформи, а й смартфони з планшетами. Втім, трансформація ринку вже почалася, якщо поглянути на досягнення Apple у сфері портування консольних ігор на iPhone.

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