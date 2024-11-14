Представлено новий найпотужніший смартфон з абсолютно плоским корпусом (фото)

Рекордна продуктивність, купа геймерських фіч і "плоский" дизайн за ціною від 690 доларів.

На глобальному ринку флагмани Nubia з'являються не часто, зате в Китаї компанія регулярно випускає топові пристрої. Так, днями відбувся анонс моделей Red Magic 10 Pro і 10 Pro+, які називають найпотужнішими смартфонами сучасності.

Смартфони оснащені процесором Snapdragon 8 Elite з активною системою охолодження на основі гібридної кулерної системи і 24 ГБ + 1 ТБ пам'яті в топі. В AnTuTu новинки набирають ~3,29 млн балів – рекорд OnePlus 13 протримався недовго.

Апарати розрізняються тільки місткістю акумулятора і потужністю зарядки, все інше в них однакове:

плоскі екрани OLED BOE з діагоналлю 6,85 дюйма, роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення 144 Гц.

в основній камері три датчики: головний на 50 Мп, ширик на 50 Мп і макро на 2 Мп. Також у наявності 16 Мп селфі-камера.

Red Magic 10 Pro+ отримав акумулятор ємністю 7050 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт, Red Magic 10 Pro - 6500 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки.

в обох моделей плоский корпус без виступаючої камери, вузькі рамки навколо екрана, а для ігрових сесій тут передбачені високочутливі сенсорні курки на гранях.

є стереодинаміки, лінійний вібромотор, NFC і порт 3,5 мм.

Обидва смартфони працюють на Android 15 з фірмовою оболонкою RedMagic OS 10.0. У продаж надійшли чотири забарвлення. Є звичайні біле і чорне, а також "прозорі" сіре і чорне.

У Китаї Red Magic 10 Pro пропонується за ціною від 690 доларів (~28 000 грн), а вартість Magic 10 Pro+ починається від 830 доларів (~34 000 грн).

Раніше фахівці назвали 10 смартфонів 2024 року з найкращим співвідношенням ціни та якості. Найбільш "дорогий" телефон у добірці обійдеться в $700, а найдешевший – у районі $120.

Тим часом аналітики з Counterpoint публікували топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі в третьому кварталі 2024-го. Android-смартфоном, який найбільше купують, є Galaxy A15 4G – це бюджетний апарат із просунутою начинкою. В Україні він продається за ~7000 грн.

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