Яскравий помаранчевий колір доступний тільки для професійної лінійки.

В інтернет злили кольори всіх моделей нового iPhone 17 - базових iPhone і iPhone Air, а також iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro MAX.

Фотографії всіх моделей опублікував на своїй сторінці в Х інсайдер Сонні Діксон.

"Перший погляд на кольорові макети iPhone 17. Новий помаранчевий колір дійсно виділяється в цьому році - безумовно сміливе доповнення. Що думаєте?", - написав він.

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Слід зазначити, що помаранчевий колір доступний тільки для лінійки Pro і Pro MAX. У базової лінійки кольори більш приглушені та стримані.

Раніше в мережі вже показували фото двох нових кольорів базової моделі iPhone 17 - зелений та фіолетовий. Схоже, компанія відходить від традиції останніх років використовувати м'яку прохолодну гаму, щоб зробити нові айфони більш упізнаваними.

Зелений колір був і у версії iPhone 16, однак тепер відтінок тепліший, тоді як фіолетовий колір ми востаннє бачили у спецверсії iPhone 12.

iPhone 17 - новини

Раніше в мережі з'явилися фотографії тестувальника з iPhone 17 Pro, оглядач Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що це реальний пристрій. Фотографії підтверджують чутки про новий дизайн iPhone: камера отримає прямокутний блок, а спалах, мікрофон і LiDAR будуть збудовані вертикально з правого боку.

Також видання MacRumors повідомляло, що iPhone Pro (2025) отримають відразу кілька ключових нововведень щодо камери. Серед них - восьмикратний оптичний зум, новий додаток "Камера" і ще одна кнопка на корпусі. А ще в iPhone вперше з'являться три 48-мегапіксельні сенсори.

Презентація всіх iPhone 17 очікується на початку вересня. За свіжою інформацією Bloomberg, 9 або 10 числа. Разом з айфонами покажуть нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods Pro 3.

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