Також на презентації у вересні будуть анонсовані нові Apple Watch і AirPods.

Apple готує головну подію осені - презентацію нових iPhone. І якщо вірити свіжій інформації від Марка Гурмана з Bloomberg, захід відбудеться 9 або 10 вересня.

Як відомо, Apple зазвичай проводить вересневі презентації на тижні після Дня праці в США, який цього року припадає на 1 вересня. Це робить другий тиждень з 8 до 12 числа ідеальним часом. Apple також уникає п'ятниць (цього року це 12 вересня), як і річницю 11 вересня.

З десяти останніх заходів, присвячених запуску нових iPhone, п'ять відбулися у вівторок і три – у середу. Тож вівторок 9 вересня або середа 10 вересня виглядають найімовірнішими варіантами.

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Лінійка смартфонів Apple цього року перетвориться: на нас, як і раніше, чекають чотири моделі, але замість Plus-версії вийде Air- або Slim-версія (назва поки що точна невідома). Вона стане найтоншим смартфоном компанії.

Крім лінійки iPhone 17, компанія також покаже цілу лінійку нових розумних годинників і iPad Pro M5. Крім цього, ходять чутки про роботу над AirPods Pro 3 з розширеними функціями для здоров'я. За даними інсайдерів, Apple представить щонайменше 15 нових пристроїв цієї осені.

Одночасно зі смартфонами iPhone 17 відбудеться реліз iOS 26 у новому "скляному" дизайні. У компанії називають це оновлення найбільшим за останні 11 років.

Весна 2026 року теж обіцяє бути дуже багатою на пристрої Apple. Варто чекати нового бюджетного iPhone 17e, перших MacBook c процесором M5 і оновлення базового iPad і Air.

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