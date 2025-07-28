Apple відходить від традиції останніх років використовувати м'яку прохолодну гаму, щоб зробити нові айфони більш впізнаваними.

За чутками, Apple представить базову модель iPhone 17, однією з особливостей якої стануть два нові яскраві кольори. Корпорація відходить від традиції останніх років використовувати м'яку прохолодну гаму, щоб зробити нові айфони більш впізнаваним.

Ресурс PhoneArena показав нові варіанти фіолетового і зеленого кольорів. Зелений колір був і у версії iPhone 16, але тепер відтінок тепліший, тоді як фіолетовий колір ми востаннє бачили у спецверсії iPhone 12.

Крім нових кольорів, очікується, що базова модель 2025 року отримає покращений дисплей, який вперше запропонує частоту оновлення 120 Гц. Хоча на відміну від панелей ProMotion, встановлених в iPhone Pro, екран не буде підтримувати динамічну частоту від 1 до 120 Гц.

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Серед інших помітних поліпшень в iPhone 17 згадується збільшений 6,3-дюймовий дисплей і 12 ГБ ОЗП, а фронтальна камера оновиться вперше за шість років – з 12 до 24 мегапікселів.

Про ціни поки немає точної інформації, але аналітики припускають, що Apple таки буде змушена підвищити ціни на iPhone 17 через торгову війну Трампа. Публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

Презентація iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max очікується у вересні. За свіжою інформацією Bloomberg, 9 або 10 числа. Разом з айфонами покажуть нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods Pro 3.

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