Базова модель iPhone 17 отримає два нові кольори та екран 120 Гц / фото Apple

За чутками, Apple представить базову модель iPhone 17, однією з особливостей якої стануть два нові яскраві кольори. Корпорація відходить від традиції останніх років використовувати м'яку прохолодну гаму, щоб зробити нові айфони більш впізнаваним.

Ресурс PhoneArena показав нові варіанти фіолетового і зеленого кольорів. Зелений колір був і у версії iPhone 16, але тепер відтінок тепліший, тоді як фіолетовий колір ми востаннє бачили у спецверсії iPhone 12.

Крім нових кольорів, очікується, що базова модель 2025 року отримає покращений дисплей, який вперше запропонує частоту оновлення 120 Гц. Хоча на відміну від панелей ProMotion, встановлених в iPhone Pro, екран не буде підтримувати динамічну частоту від 1 до 120 Гц.

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Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025
Фото iPhone 17 28 липня 2025

Серед інших помітних поліпшень в iPhone 17 згадується збільшений 6,3-дюймовий дисплей і 12 ГБ ОЗП, а фронтальна камера оновиться вперше за шість років – з 12 до 24 мегапікселів.

Про ціни поки немає точної інформації, але аналітики припускають, що Apple таки буде змушена підвищити ціни на iPhone 17 через торгову війну Трампа. Публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

Презентація iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max очікується у вересні. За свіжою інформацією Bloomberg, 9 або 10 числа. Разом з айфонами покажуть нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods Pro 3.

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