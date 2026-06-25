Експерти обрали найкращий Android-смартфон 2026 року – це не Samsung чи Xiaomi

Пристрій оснащено процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, величезною батареєю 7300 мАг та потрійною камерою на 50 Мп.

Оглядачі TechRadar оновили рейтинг найкращих Android-смартфонів і вибрали моделі, які сьогодні вирізняються продуктивністю, камерами, автономністю та співвідношенням ціни й можливостей.

Головним Android-смартфоном 2026 року визнали OnePlus 15. Це перший пристрій за останні роки, який отримав від TechRadar максимальну оцінку – п’ять зірок. Журналісти відзначили поєднання топового "заліза" та максимально плавної роботи системи.

Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 – найпотужнішим SoC серед Android-пристроїв. Він працює в парі з 12/16 ГБ надшвидкої оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra+. На окрему увагу заслуговує батарея ємністю 7300 мАг: під час тестування смартфон зміг пропрацювати близько трьох днів без підзарядки.

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Смартфон оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1,5K і рекордною динамічною частотою оновлення 165 Гц, що робить його особливо цікавим для ігор. Потужна начинка без проблем справляється з багатозадачністю, а система з трьох камер по 50 мегапікселів дозволяє отримувати якісні знімки в різних умовах.

TechRadar назвав OnePlus 15 головним Android-смартфоном для прихильників "зеленої" екосистеми і пристроєм, який здатний зацікавити навіть відданих шанувальників iPhone.

Суперфлагман Samsung – Galaxy S26 Ultra – посів лише третє місце, поступившись Pixel 10 Pro, який може похвалитися найкращою реалізацією функцій на основі ШІ на ринку.

Galaxy S26 Ultra найкраще підійде тим, хто ставить якість фото та відео на перше місце. Однак у всьому іншому він надто консервативний. До того ж висока ціна (1200 доларів) змушує задуматися про доцільність покупки.

У топ також потрапили Pixel 10 як найкращий Android-смартфон за співвідношенням ціни та якості, бюджетний Pixel 10a в категорії до $500 та Galaxy Z Fold 7 для тих, хто хоче придбати свій перший складаний смартфон.

Раніше експерти виділили моделі iPhone, які вже не можна купувати у 2026 році. Низка пристроїв уже стали "вінтажними", а це безпосередньо впливає на технічну підтримку, безпеку та ремонт.

УНІАН повідомляв, що недорогий Honor потрапив до Книги рекордів Гіннеса як смартфон із найвищою автономністю. Пристрій протримався 26 годин 8 хвилин і 34 секунди в комплексному тесті автономності.

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