Камера нового смартфона Motorola несподівано випередила топові iPhone і Samsung

Апарат стрибнув на 18-е місце рейтингу DxOMark, випередивши багатьох іменитих суперників.

Фахівці авторитетного рейтингу DxOMark протестували новий топовий смартфон Motorola. Модель Edge 50 Ultra вийшла у квітні, але тільки зараз дісталася до рейтингу.

Результати виявилися не найочікуванішими – пристрій зайняв високе місце в глобальному рейтингу, розділивши 18 місце з iPhone 14 Pro Max, і випередивши таких іменитих суперників, як iPhone 15 і Galaxy S24 Ultra.

Експерти відзначили, що Motorola Edge 50 Ultra показав хороші результати практично у всіх тестах. Смартфон гарантує точне перенесення кольорів і експозицію в більшості ситуацій, швидкий і точний автофокус, точну оцінку глибини в режимі боке і хорошу деталізацію під час знімання з телеоб'єктива, особливо на близькій і середній відстані.

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В огляді DxOMark згадується, що в минулому Motorola не завжди вдавалося повністю використовувати потенціал своїх камер на рівні програмного забезпечення. Але з Motorola Edge 50 Ultra компанія подолала цю перешкоду.

Новинка Motorola має три камери: головний сенсор на 50 Мп з автофокусуванням і OIS доповнює надширик на 50 Мп і перископ з датчиком 64 Мп і 3-кратним оптичним зумом. Селфі-камера отримала роздільну здатність 50 Мп, для поліпшення фото використовується ШІ.

Крім якісної камери, однією з "фішок" Edge 50 Ultra став дизайн. Одна з версій поставляється з покриттям, що імітує за кольором і відчуттям "справжнє дерево". Також пристрій може похвалитися підтримкою швидкої зарядки на 125 Вт (100% за 20 хвилин).

У Європі смартфон продається від 999 євро (~42 000 грн). У DxOMark зробили висновок, що це хороша альтернатива iPhone 14 Pro Max.

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних телефонів у світі показав, що базовий iPhone 15 купують найчастіше, за ним іде 15 Pro. Крім Apple, половину списку займають бюджетні Galaxy A-серії від Samsung.

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