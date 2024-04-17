Також він може похвалитися найактуальнішим залізом і топовим набором камер з ШІ-функціями.

Компанія Motorola представила новий флагманський смартфон Edge 50 Ultra. Він може похвалитися найактуальнішим залізом, топовим набором камер з ШІ-функціями і помітним дизайном, пише GSMArena.

Перше, що впадає в око – тильний бік. Одна з версій поставляється з покриттям, що імітує за кольором і відчуттям "справжнє дерево". Також є версії в кольорах Forest Grey і Peach Fuzz. Останній визнано головним кольором 2024 року за версією Pantone.

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Усередині в Edge 50 Ultra все не менш красиво, ніж зовні: процесор Snapdragon 8s Gen 3, який працює укупі з 12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X. Флеш-пам'ять теж швидка – UFS 4.0 місткістю 512 ГБ і 1 ТБ. Акумулятор отримав місткість 4500 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 125 Вт (100% за 20 хвилин). Екран OLED на 144 Гц.

Смартфону є що запропонувати в плані фото/відео. У наявності три камери: головний сенсор на 50 Мп з автофокусуванням і OIS доповнює надширік на 50 Мп і перископ з датчиком 64 Мп і 3-х оптичним зумом. Селфі-камера отримала роздільну здатність 50 Мп, для поліпшення фото використовується ШІ.

За всю цю красу компанія просить від 999 євро (~42 000 грн). У продаж смартфон надійде "в найближчі кілька тижнів".

Раніше цього місяця Realme представила смартфон із найяскравішим екраном на ринку та дуже доступним цінником. Окрім рекордної яскравості, термін служби такого дисплея більш ніж у 2 рази перевищує аналогічний показник у конкурентів.

А Motorola показувала концепт смартфон-браслета – його можна носити на руці замість годинника. Журналісти, які оцінили його, зазначають, що екран надзвичайно пластичний, зокрема він без проблем згинається назад.

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