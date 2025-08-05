Зате багато раритетних девайсів і лише одна актуальна модель.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опублікувала список смартфонів і планшетів Apple, які (згідно з опитуваннями) найбільше влаштовують своїх власників. Дивно, але в топі немає практично жодного нового гаджета.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то найвища оцінка у iPhone 12 mini (95,8% лайків). Незважаючи на те що на виході восени 2020 року багато хто її "хейтив", а саму модель вважають одним з найбільш невдалих айфонів у комерційному плані, сьогодні користувачі більше цінують ультракомпактні габарити.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2 з оцінкою 95%. Пристрій подобається людям за компактність і збалансоване залізо. Дизайн у нього "привіт із 2017 року", зате оновлення iOS 26 з найбільшим редизайном з часів iOS 7 він теж отримає.

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Також у топ телефонів потрапив iPhone 8 (93,14%), iPhone 16 (92,66%) і iPhone 13 mini (91,96%). Усі пристрої можуть похвалитися кімнатними розмірами, що, ймовірно, робить їх пріоритетними серед фанатів. Навіть iPhone 16 з 6,1 дюймовим екраном у сучасних реаліях теж можна вважати компактом.

Безумовним лідером "народного" рейтингу Apple став iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, але запас потужності там ще достатній, а по дизайну його не відрізниш від новеньких "Ейрів".

За чутками, Apple має намір збільшити діагональ дисплея в базовому iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюймів. У 2024 році таку ж зміну отримав iPhone 16 Pro.

Тим часом випущений у березні iPhone 16e (по суті, iPhone SE 4) замінив SE 3-го покоління. Компанія взяла за основу iPhone 14, однак поклала в нього "залізо" iPhone 16. Але разом з тим зріс не лише екран, а й цінник.

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