У списку Huawei Mate 70 Pro+, Xiaomi 15 Ultra та інші Android-телефони.

Автори бенчмарка AnTuTu опублікували новий рейтинг – ці Android-смартфони зібрали найбільшу кількість позитивних відгуків покупців. Іншими словами, вони виправдовують свою високу ціну хорошими характеристиками і функціоналом.

За підсумками липня 2025 року, перше місце посів Huawei Mate 70 Pro+, яким люди задоволені на 98,87%. Його люблять за великий 6,9-дюймовий екран, швидку зарядку і камеру флагманського рівня. У Китаї телефон дебютував ще в жовтні 2024 року за ціною $1100.

Друге місце, згідно з користувацькими відгуками, посідає "суперфлагман" Honor Magic 6 Ultimate Edition з результатом у 97,39%. Йому трохи поступається Huawei Mate 70 Pro Premium Edition – це спрощена версія Mate 70 Pro+.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, Huawei Mate 70 Pro, Vivo X Fold 3 Pro і Oppo Find X8s. На останньому місці розташувався Meizu 21 Pro. Телефоном задоволені 93,33% користувачів.

Цей рейтинг актуальний станом на липень 2025 року і тільки для Китаю.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, AnTuTu також оновили рейтинги найвигідніших за ціною/продуктивністю андроїдів. Усі пристрої розділили на п'ять цінових категорій: від супербюджетних до флагманських.

Раніше фахівці назвали два найкращі бюджетні смартфони, що вийшли в 2025 році. За ціни дешевше за 300 доларів вони пропонують плавний дисплей, солідну автономність і захист від води та падінь.

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