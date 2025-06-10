Компанія Apple вчора ввечері провела захід WWDC 2025, у рамках якого замість iOS 19 представила одразу iOS 26 з наймасштабнішим редизайном з часів сьомої версії.
Виявилося, що оновлення iOS 26 не підтримуватиме одразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max. Це тріо моделей, вперше випущених у 2018 році, залишиться на iOS 18.
Що стосується iPadOS 26, то зі стану оновлюваних випав старенький iPad 7 (2019) на чипі Apple A10. Усі інші моделі зможуть оцінити "найбільший реліз за історію iPad", кажуть в Apple.
До watchOS 26 оновляться всі Apple Watch, що працюють на актуальній watchOS 11.5. Апдейт до macOS 26 Tahoe отримають усі пристрої на власних системах-на-чіпі Apple і деякі Маки на Intel.
iPhone, які оновляться до iOS 26:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го покоління і новіше)
iPad, які оновляться до iPadOS 26:
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12,9 дюймів (3-го покоління і новіше)
- iPad Pro 11 дюймів (1-го покоління і новіше)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3-го покоління і новіше)
- iPad (A16)
- iPad (8-го покоління і новіше)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5-го покоління і новіше)
Apple Watch, які оновляться до watchOS 26:
Apple Watch SE (2-го покоління)
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2
Комп'ютери, які оновляться до macOS 26:
- MacBook Air з чипом Apple Silicon (з 2020 року і новіше)
- MacBook Pro з чипом Apple Silicon (з 2020 року і новіше)
- MacBook Pro 16" (2019)
- MacBook Pro 13" (2020, з чотирма портами Thunderbolt 3)
- iMac (2020 і новіше)
- Mac mini (2020 і новіше)
- Mac Studio (2022 і новіше)
- Mac Pro (2019 і новіше)
Реліз операційних систем відбудеться у вересні разом із новими Айфонами. До цього моменту Apple проведе публічне бета-тестування для розробників.