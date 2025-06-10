Встановити iOS 26 можна буде на iPhone 11 і новіше / фото Apple

Компанія Apple вчора ввечері провела захід WWDC 2025, у рамках якого замість iOS 19 представила одразу iOS 26 з наймасштабнішим редизайном з часів сьомої версії.

Виявилося, що оновлення iOS 26 не підтримуватиме одразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max. Це тріо моделей, вперше випущених у 2018 році, залишиться на iOS 18.

Що стосується iPadOS 26, то зі стану оновлюваних випав старенький iPad 7 (2019) на чипі Apple A10. Усі інші моделі зможуть оцінити "найбільший реліз за історію iPad", кажуть в Apple.

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До watchOS 26 оновляться всі Apple Watch, що працюють на актуальній watchOS 11.5. Апдейт до macOS 26 Tahoe отримають усі пристрої на власних системах-на-чіпі Apple і деякі Маки на Intel.

iPhone, які оновляться до iOS 26:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го покоління і новіше)

iPad, які оновляться до iPadOS 26:

  • iPad Pro (M4)
  • iPad Pro 12,9 дюймів (3-го покоління і новіше)
  • iPad Pro 11 дюймів (1-го покоління і новіше)
  • iPad Air (M3)
  • iPad Air (M2)
  • iPad Air (3-го покоління і новіше)
  • iPad (A16)
  • iPad (8-го покоління і новіше)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (5-го покоління і новіше)

Apple Watch, які оновляться до watchOS 26:

  • Apple Watch SE (2-го покоління)

  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 8
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra
  • Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2

Комп'ютери, які оновляться до macOS 26:

  • MacBook Air з чипом Apple Silicon (з 2020 року і новіше)
  • MacBook Pro з чипом Apple Silicon (з 2020 року і новіше)
  • MacBook Pro 16" (2019)
  • MacBook Pro 13" (2020, з чотирма портами Thunderbolt 3)
  • iMac (2020 і новіше)
  • Mac mini (2020 і новіше)
  • Mac Studio (2022 і новіше)
  • Mac Pro (2019 і новіше)

Реліз операційних систем відбудеться у вересні разом із новими Айфонами. До цього моменту Apple проведе публічне бета-тестування для розробників.

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