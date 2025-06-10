Термін підтримки телефонів Apple оновленнями становить близько 6 років.

Компанія Apple вчора ввечері провела захід WWDC 2025, у рамках якого замість iOS 19 представила одразу iOS 26 з наймасштабнішим редизайном з часів сьомої версії.

Виявилося, що оновлення iOS 26 не підтримуватиме одразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max. Це тріо моделей, вперше випущених у 2018 році, залишиться на iOS 18.

Що стосується iPadOS 26, то зі стану оновлюваних випав старенький iPad 7 (2019) на чипі Apple A10. Усі інші моделі зможуть оцінити "найбільший реліз за історію iPad", кажуть в Apple.

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До watchOS 26 оновляться всі Apple Watch, що працюють на актуальній watchOS 11.5. Апдейт до macOS 26 Tahoe отримають усі пристрої на власних системах-на-чіпі Apple і деякі Маки на Intel.

iPhone, які оновляться до iOS 26:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління і новіше)

iPad, які оновляться до iPadOS 26:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 дюймів (3-го покоління і новіше)

iPad Pro 11 дюймів (1-го покоління і новіше)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3-го покоління і новіше)

iPad (A16)

iPad (8-го покоління і новіше)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5-го покоління і новіше)

Apple Watch, які оновляться до watchOS 26:

Apple Watch SE (2-го покоління)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2

Комп'ютери, які оновляться до macOS 26:

MacBook Air з чипом Apple Silicon (з 2020 року і новіше)

MacBook Pro з чипом Apple Silicon (з 2020 року і новіше)

MacBook Pro 16" (2019)

MacBook Pro 13" (2020, з чотирма портами Thunderbolt 3)

iMac (2020 і новіше)

Mac mini (2020 і новіше)

Mac Studio (2022 і новіше)

Mac Pro (2019 і новіше)

Реліз операційних систем відбудеться у вересні разом із новими Айфонами. До цього моменту Apple проведе публічне бета-тестування для розробників.

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