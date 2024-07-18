Автори називають такий варіант смарт-годинника "маленьким телефоном без відволікаючих чинників".

Якщо у вас є старі Apple Watch і ви не знаєте, що з ними робити, то новий аксесуар TinyPod може стати відповіддю. Новинка здатна перетворити смарт-годинник на компактний аналог музичного плеєра iPod, але з ширшим функціоналом.

Як пише MacRumors, аксесуар являє собою силіконовий чохол із вбудованим колесом прокрутки, в якому розміщується корпус Apple Watch. За допомогою TinyPod можна дзвонити, списуватися (за умови синхронізації з телефоном), а також переглядати листи, погоду, новини і, звичайно ж, відтворювати музику.

У такому форм-факторі Apple Watch втрачають свій ремінець і перетворюються на iPod Classic, продаж яких припинився ще в 2014 році. Крім цього, автори tinyPod називають такий варіант годинника "маленьким телефоном без відволікаючих чинників". Це, звісно, якщо Apple Watch у версії з LTE-модулем.

Чохол уже продається (поки що тільки в США) за ціною 79 доларів (~3300 грн) і 29 доларів (~1300 грн) за звичайну і lite версії відповідно. Остання відрізняється спрощеним дизайном і позбавлена колеса прокрутки iPod. TinyPod підтримує роботу з Apple Watch (зокрема й SE Ultra) з розміром корпусу 40/41 мм, 45/44 мм і 49 мм.

Презентація нового годинника Apple Watch очікується у вересні разом з iPhone 16. Цього року очікується вихід ювілейних Apple Watch X, які отримають багато нововведень і будуть сильно відрізнятися від попередників. Також Apple випустить супербюджетні Apple Watch SE, які подешевшають ще сильніше.

Нагадаємо, конкуренти Samsung напередодні представили нову серію смарт-годинників. У продаж надійдуть не тільки класичні Galaxy Watch 7, а й флагманська модель Galaxy Watch Ultra, яка конкуруватиме з Apple Watch Ultra.

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