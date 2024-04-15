Функція дасть змогу надсилати текстові повідомлення навіть за відсутності стільникової мережі та Wi-Fi.

Очікувані смартфони в серії Google Pixel 9 запропонують користувачам багато цікавого, включно з новою моделлю та оновленим дизайном. Але крім них буде ще одна фішка, яка напевно приверне увагу потенційних покупців.

Ресурс Android Authority повідомив, що новинки отримають новий модем Samsung, який замінить Modem 5300, що використовується в Pixel 7 і 8. Однією з ключових особливостей нового модему стане підтримка супутникового зв'язку.

Наразі опцію супутникового зв'язку підтримують лише iPhone 14/15 та деякі китайські флагмани, та й вони працюють лише з місцевими операторами. Як очікується, серія Pixel 9 стане першою фірмовою новинкою, яка підтримуватиме вбудований супутниковий зв'язок. Функція дасть змогу надсилати не тільки сигнал SOS, а й звичайні текстові повідомлення за відсутності стільникової мережі та Wi-Fi.

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Утім, нові Pixel теж не зможуть одразу запропонувати супутниковий зв'язок усім і одразу. Спочатку така послуга буде доступна для абонентів оператора T-Mobile, який співпрацює зі SpaceX. У майбутньому функція з'явиться і в інших провайдерів, а пізніше – в інших регіонах.

Що ще відомо про Google Pixel 9

Хоч в Україні "Пікселі" не є особливо популярним, наприкінці року їх можна знайти в традиційно топах найкращих смартфонів. І в 2024-му це навряд чи зміниться: моделі Google Pixel 9 отримають помітні зміни в дизайні, як видно з рендерів, які раніше просочилися в мережу.

Також відомо, що в серії Google Pixel 9 вперше буде три моделі, включно з Pro з потрійною камерою та іншими фішками флагмана, але екраном діагоналлю 6,1 дюйма.

Анонс серії Pixel 9 очікується восени. Актуальна лінійка смартфонів від Google була представлена в жовтні 2023 року. Вони першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто будуть оновлюватися до 2030 року.

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