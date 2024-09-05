Інтерес до складаних смартфонів сьогодні великий, особливо "тонких і легких".

Популярний бенчмарк AnTuTu оновив "народний" рейтинг смартфонів на Android. Головним критерієм для потрапляння пристрою до топу був рівень задоволеності – тобто, наскільки власник смартфона задоволений ним і хоче користуватися далі.

За підсумками серпня 2024 року, перше місце посів маловідомий на глобальному ринку Honor Magic V2. Ним задоволені 97,67% користувачів. Це один з найкращих розкладних смартфонів нашого часу, який навіть через два роки після свого релізу вражає своїми мініатюрними розмірами і вагою.

Друге місце посів ще один апарат Honor – Magic 6 Ultimate Edition, який радує 97,33% своїх власників. Цей суперфлагман у тестах камери та дисплея від DxOMark випереджає і iPhone 15 Pro Max, і топові гаджети на Android. Замикає трійку лідерів складаний Vivo X Fold 3 Pro, який за багатьма параметрами обходить Galaxy Z Fold 6.

Відео дня

В AnTuTu зазначили, що включення в Топ-3 Honor Magic V2 і Vivo X Fold3 Pro показує, що "тонкість і легкість" стали важливим орієнтиром для користувачів під час оцінювання складних телефонів.

Які ще смартфони потрапили в "народний" рейтинг:

Galaxy S24+ (94,87%);

Oppo Find X7 Ultra (94,8%);

Galaxy Z Fold 5 (94,29%);

Huawei Mate X3 (94,12%);

Huawei Pura 70 Pro+ (93,78%);

iQOO 12 Pro (93,35%);

Meizu 21 Pro (93,19%).

Якщо ви в пошуках нового смартфона, AnTuTu також оновили рейтинги найвигідніших за ціною/якістю андроїдів. У найдоступнішій категорії перше місце посів старенький ZTE, а в найдорожчій - Red Magic 9 Pro.

Новий рейтинг десяти бюджетних смартфонів, які найбільше продаються, показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найпопулярнішим смартфоном за ціною до 150 доларів.

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