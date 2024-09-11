Нічого подібного на ринку ще не було.

Поки Apple тільки збирається випустити свій перший складаний телефон, китайська Huawei представила перший у світі смартфон Mate XT, що складається втричі, – він лише на 0.2 мм товщий за звичайний, пише GSMArena.

У складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним телефоном діагоналлю 6.4 дюйма, а в розкладеному – це вже повноцінний планшет на 10.2 дюйма. У нього OLED-матриця з 3K-роздільною здатністю, а важить пристрій 238 г.

У складі основної камери три сенсори – 50+12+12 Мп з надширококутним об'єктивом і 5.5х зумом. Не обійшлося і без ШІ-функцій для обробки зображень. Huawei Mate XT також отримав акумулятор місткістю 5600 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт і бездротової на 50 Вт.

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У Китаї смартфон почне продаватися з 20 вересня за такими цінами:

16+256 ГБ – 19 999 юанів (~2810 доларів США)

16+512 ГБ – 21 999 юанів (~3100 доларів США)

16 ГБ+1ТБ – 23 999 юанів (~3400 доларів США)

Статистика продажів показує, що складані смартфони в останні роки набули великої популярності серед користувачів – навіть попри високу вартість і проблеми зі складками. Така конструкція дає змогу фактично володіти смартфоном і планшетом одночасно, надаючи більшу гнучкість у використанні.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складного MacBook. Компанія вважає, що складні екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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