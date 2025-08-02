За революційний дизайн доведеться заплатити скромним часом автономної роботи.

У міру наближення презентації нових смартфонів Apple в мережу "витікає" все більше подробиць про майбутні девайси. Цього разу інсайдер Majin Bu сфотографував акумулятор ультратонкої моделі iPhone 17 Air. Нагадаємо, вона прийде на зміну непопулярному iPhone Plus.

Батарея буде закрита металевим корпусом для кращого тепловідведення та стійкості до перегріву при швидкій зарядці. Аналогічну конструкцію ми вже бачили в торішньому iPhone 16 Pro.

Інсайдер стверджує, що ємність акумулятора становить 2900 мАг – це найнижчий показник серед усіх пристроїв iPhone 17. Судячи з усього, смартфон дійсно навряд чи зможе дожити до вечора.

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Для порівняння, очікується, що в iPhone 17 акумулятор буде на 3877 мАг, в iPhone 17 Pro – на 3650 мАг, а в 17 Pro Max - рекордні 5000 мАг. Найбільш просунутий смартфон Apple зможе пропрацювати до 35 годин на одному заряді.

Скромний час автономності роботи – це не єдиний наслідок використання мінімалістичного дизайну. З чуток, iPhone 17 Air отримає рекордно тонкий корпус 5.5 мм, але матиме тільки один динамік, одну задню камеру і не підтримуватиме SIM-карти.

Презентація всіх iPhone 17, включно з моделлю 17 Air, очікується у вересні. ЗМІ впевнені, що Apple буде змушена підвищити ціни на новинки через торгову війну Трампа. Ймовірно, на 50 доларів.

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