За інформацією джерел, у базову лінійку iPhone вперше за п'ять років повернеться фіолетовий колір.

iPhone 17 і iPhone 17 Air будуть доступні в цілому в дев'яти колірних варіантах, згідно з новою інформацією, що надходить з Азії.

Виробники аксесуарів вже почали випускати кольорові захисні кільця для камер, що відповідають кольорам телефонів. Якщо вірити витоку, стандартний iPhone 17 буде продаватися в чорному, сріблястому, синьому, зеленому і фіолетовому кольорах.

Це узгоджується з більш раннім звітом, в якому стверджувалося, що Apple тестує нові варіанти фіолетового і зеленого кольорів. Таким чином вони замінять рожевий і бірюзовий з iPhone 16/iPhone 16 Plus

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Своєю чергою колірна палітра iPhone 17 Air виявиться більш стриманою і преміальною. Це чорний, сріблястий, золотий і синій колір.

Презентація iPhone 17, зокрема Air- і Pro-моделей, має відбутися у вересні. Очікується, що базова модель буде єдиним новим смартфоном у старому дизайні. "Прошки" отримають перероблений блок камер, а 17 Air вийде з довгою горизонтальною смугою в стилі Google Pixel.

Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods 3. А ось перші Макбуки на базі M5 вирішили відкласти до весни 2026 року.

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