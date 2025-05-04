Apple продаватиме батарею для iPhone 17 Air окремо, - інсайдер

Найтонший iPhone виявився недостатньо автономним, тому було вирішено зробити чохол-акумулятор.

Apple може зіткнутися з проблемами під час запуску iPhone 17 Air, найтоншого смартфона в історії компанії. Згідно з витоком, Apple розглядає можливість випуску окремого чохла з акумулятором. Причина - недостатній час автономної роботи, виявлений під час внутрішнього тестування.

За даними The Information, тільки 60-70% користувачів зможуть використовувати iPhone 17 Air протягом доби без підзарядки, тоді як інші моделі серії у 80-90% користувачів працюють цілу добу. Це говорить про те, що iPhone 17 Air програє за автономністю навіть порівняно зі звичайними iPhone, не кажучи вже про Pro-версії.

Причина очевидна - екстремально тонкий корпус завтовшки всього 5,5 мм, який просто не дає змоги розмістити акумулятор звичної ємності. Хоча точні характеристики батареї не розкриваються, навіть всередині Apple визнають, що нинішній показник автономності не відповідає стандартам бренду.

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Як рішення компанія планує представити чохол із зовнішнім акумулятором, який компенсує втрати в енергоємності. Завдяки малій товщині самого пристрою, аксесуар не повинен істотно погіршити або потовщити смартфон, але це стане першим випадком, коли Apple фактично закладає в екосистему iPhone необхідність у додатковій батареї.

Про ціну аксесуара, його характеристики або плани сторонніх виробників поки нічого не повідомляється. Сам iPhone 17 Air, згідно з минулими інсайдами, анонсують у вересні.

Раніше ми розповідали, що великий витік iPhone 17 розкрив усе про камери, і на нас чекає великий апгрейд. Судячи з чуток, компанія Apple хоче помітно прокачати iPhone 17 Pro порівняно з iPhone 16 Pro.

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