Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше.

У мережі з'явився новий інсайд щодо топової версії лінійки iPhone 17 Pro Max – цього разу стала відома передбачувана місткість батарейки смартфона. Як передає MacRumors, iPhone 17 Pro Max отримає найбільш ємну батарею в історії смартфонів Apple.

Якщо інсайд підтвердиться, iPhone 17 Pro Max вперше в історії айфонів отримає акумулятор на 5000 мАг. Такий самий стоїть у Galaxy S25 Ultra.

Як змінювалася батарея в топових айфонах

iPhone 11 Pro Max - 3969 мАг

iPhone 12 Pro Max - 3687 мАг

iPhone 13 Pro Max - 4352 мАг

iPhone 14 Pro Max - 4323 мАг

iPhone 15 Pro Max - 4422 мАг

iPhone 16 Pro Max - 4676 мАг

iPhone 17 Pro Max - 5000 мАг.

Значення 5000 мАг доволі скромне за мірками 2025 року, оскільки в китайських Android використовуються акумулятори на 6000 мАг або навіть 7000 мАг. Втім і 5000 мАг – прогрес для Apple. Для порівняння, нинішній iPhone 16 Pro Max постачається з батарейкою на 4676 мАг.

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За офіційними даними Apple, час автономної роботи iPhone 16 Pro Max становить 33 години. Очікується, що з додатковою ємністю 300 мАг iPhone 17 Pro Max зможе запропонувати до 35 годин автономної роботи, а можливо, і більше.

Презентація всіх iPhone 17, включно з моделями Pro та Air, очікується у вересні. Інсайдери зібрали 17 помітних змін в iPhone 2025, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації восени.

Разом з iPhone 17 вийде публічна версія iOS 26, який стане найбільшим оновленням з часів iOS 7. Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Операційку можна поставити на iPhone 11 і новіші смартфони Apple.

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