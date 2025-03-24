Складаний iPhone вийде 2026 року і стане частиною лінійки iPhone 18.

Apple працює над своїм першим складаним смартфоном. Пристрій вийде у 2026 році, а його ціна становитиме близько 2000 доларів (~80 000 грн), пише Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg.

За інформацією журналіста, в такому iPhone будуть використовуватися технології та напрацювання поки ще не випущеного iPhone 17 Air – судячи з усього, розкладачка теж позбудеться слота для фізичної SIM-карти, отримає тільки одну камеру на задній панелі та один динамік.

Очікувана товщина складе ~5,5 мм, як у супертонкого iPhone 17, водночас смартфон має отримати батарею збільшеної ємності через наявність лише однієї камери ззаду.

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Журналіст пише, що ці розкладні айфони будуть у великому дефіциті, оскільки їх зроблять на перших порах не так вже й багато. Якщо все пройде за планом Apple, то розкладний айфон стане частиною лінійки iPhone 18.

Дизайн першого складного смартфона Apple буде схожий на Samsung Galaxy Z Fold (раніше були чутки про те, що це буде вертикальна розкладачка, але у Fold телефон розкладається як книжка, по горизонталі). На відміну від пропозицій інших виробників, обидва екрани будуть без складки.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого все ще немає складного девайса. Тим часом Samsung готує до випуску вже сьоме покоління складаних Galaxy Z, а китайська Huawei пішла далі й випустила перший у світі телефон, що складається втричі.

Що стосується нових iPhone 17, то про них подробиць уже накопичилося багато. Очікується, що всі моделі отримають 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.

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