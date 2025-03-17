Galaxy S25 Edge може виявитися дорожчим, ніж прогнозувалося, зокрема на європейському ринку.

До презентації "ультратонкого" Galaxy S25 Edge залишається місяць, і в мережі починає з'являтися все більше витоків щодо новинки Samsung. Цього разу видання Android Headlines отримало від своїх джерел подробиці про характеристики, забарвлення і ціну смартфона.

Смартфон очікується як мінімум у трьох колірних рішеннях: Titanium Icyblue (блакитний), Titanium Silver (срібний) і Titanium Jetblack (чорний). Варіантів пам'яті буде два: на 256 і 512 ГБ – оперативної пам'яті і там, і там по 12 ГБ.

Також джерела називають ціни пристрою в Європі, і вони, чесно кажучи, не радують. Якщо попередні чутки вказували на цінник, який можна порівняти з Galaxy S25 Plus (від 1000 євро), то цього разу прогнозовані ціни виглядають так:

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Galaxy S25 Edge (12+256 ГБ) – від 1200 до 1300 євро (~54 000-58 000 грн)

– від 1200 до 1300 євро (~54 000-58 000 грн) Galaxy S25 Edge (12+512 ГБ) – від 1300 до 1400 євро (~58 000-63 000 грн).

Ці дані збігаються з найбільш ранніми чутками, згідно з якими модель S25 Edge займе місце посередині між моделями S25 Plus і S25 Ultra. Про те, що S25 Edge може виявитися дорожчим, ніж прогнозувалося, нещодавно повідомляли корейські ЗМІ, але там зазначалися ціни не для Європи, а рідного ринку.

Але і це не все. Згідно з тими ж даними, Samsung виготовить лише 40 000 одиниць пристрою для початку продажів на найбільших ринках на кшталт Кореї та США. Тож на європейському ринку через дефіцит смартфон може коштувати дорожче рекомендованої ціни.

За попередніми даними, товщина корпусу S25 Edge складе всього 5,85 мм, що зробить його найтоншим телефоном Samsung в історії. Зворотним боком медалі стане менша батарея, ніж у звичайному S25, що позначиться на автономності.

Конкурувати тонкому смартфону Samsung доведеться з iPhone 17 Air (Slim), який, за чутками, буде ще тоншим і дешевшим, але позбудеться одразу кількох звичних функцій, включно з нижнім динаміком, надширококутною камерою і фізичним слотом для SIM-карти.

Очікується, що Samsung повноцінно представить Galaxy S25 Edge 16 квітня на окремому заході Unpacked, а в продажі він з'явиться в травні. iPhone 17 Air вийде восени разом з рештою моделей.

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