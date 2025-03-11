Стало відомо, чим Samsung пожертвує заради рекордно малої товщини S25 Edge

Пристрій матиме меншу батарею, ніж базова модель, що напевно вплине на час автономної роботи.

Samsung готується до релізу "ультратонкого" Galaxy S25 Edge незабаром. Недавні витоки розкрили характеристики девайса, включно з дизайном і вартістю. Тепер же підтверджено ємність батарейки, і вона виявилася меншою, ніж очікувалося.

Проведена в Данії сертифікація показала, що майбутній смартфон отримає батарею з номінальною ємністю 3 786 мАг і підтримуватиме зарядку потужністю 25 Вт. Як вважає GSMArena, заявлена "маркетингова" ємність становитиме 3900 мАг.

Таким чином, ємність батарейки Galaxy S25 Edge буде на 100 мАг меншою, ніж у звичайного Galaxy S25, що напевно позначиться на часі автономної роботи. Але при цьому телефон, як очікується, матиме рекордно малу товщину – 6 міліметрів або навіть менше.

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За попередніми даними, Galaxy S25 Edge працюватиме на найактуальнішому чипсеті Snapdragon 8 Elite і отримає 12 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон оснастять 6,7 дюймовим 120-Гц дисплеєм, а основна камера на задній панелі отримає сенсор 200 МП, як у Galaxy S25 Ultra.

Конкурувати тонкому смартфону Samsung доведеться з iPhone 17 Air (Slim), який, за чутками, буде ще тоншим і дешевшим, але позбудеться одразу кількох звичних функцій, включно з нижнім динаміком, надширококутовою камерою та, можливо, фізичного слота для SIM-карти.

Очікується, що Samsung повноцінно представить Galaxy S25 Edge 16 квітня на окремому заході Unpacked, а в продажу він з'явиться в травні. Раніше в мережі з'явився повноцінний відеоогляд смартфона, але його швидко видалили.

Також у мережі пишуть, що Samsung до кінця цього року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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