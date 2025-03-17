Найтонші в історії: iPhone 17 Air порівняли з легендарним iPhone 6 наживо

За останніми даними, у найтоншому місці у iPhone 17 Air буде всього 5,5 міліметра.

Відомо, що Apple цієї осені представить ультратонку модель Air/Slim, яка замінить у лінійці iPhone 17 модель Plus. За останніми даними, у найтоншому місці у неї буде всього 5,5 міліметра.

Новинка обіцяє стати "найхудішим" смартфоном Apple за всю історію. Наразі цей титул утримує iPhone 6 з 6,9 мм, випущений у 2014 році. Інсайдер Majin Bu опублікував цікаве порівняння, де поруч представлений макет iPhone 17 Air і реальний iPhone 6.

На знімку чітко видно зміни в дизайні: новинка стане значно тоншою, тоді як модуль камери зазнає значних змін. iPhone 6, який носить титул найтоншого айфона, має масивніший вигляд порівняно з новинкою.

Відео дня

До слова, iPhone 17 Air буде рекордсменом лише серед телефонів компанії. 13-дюймова версія iPad Pro (2024) є найтоншим пристроєм Apple на цей момент, його товщина становить рекордні 5,1 мм.

Передбачається, що прагнення до рекордної тонкощі призведе до змін у конструкції та функціональності смартфона. Зокрема iPhone 17 Air може позбутися нижнього динаміка, надширококутної камери і, можливо, фізичного слота для SIM-карти.

Основним суперником iPhone 17 Air має стати Galaxy S25 Edge, який, як очікується, дебютує вже в травні. Смартфон буде товщим і дорожчим, ніж Айфон, але Samsung, на відміну від Apple, не планує йти на компроміси в плані заліза.

Вас також можуть зацікавити новини: