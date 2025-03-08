Очікується, що пристрій надійде в продаж у травні і складе конкуренцію майбутньому iPhone 17 Air,

Авторитетний інсайдер Ice Universe поділився новими подробицями про Galaxy S25 Edge – як очікується, найтоншого смартфона Samsung в історії і головного конкурента майбутнього iPhone 17 Air.

За даними інформатора, ціна Galaxy S25 Edge буде такою ж, як у S25 Plus – він продається від 999 доларів. Але на відміну від S25+, який оснащений трьома камерами і акумулятором ємністю 4000 мАг, надтонкий S25 Edge отримає дві камери і "схудлу" на 100-200 мАг батарею.

Крім цього, інсайдер поділився "підтвердженими" даними про товщину і вагу Galaxy S25 Edge. У найтоншому місці товщина гаджета становитиме 5,84 мм, а важитиме він 162 грами. Конкуруючий iPhone 17 Air за чутками, має вийти 5,55 мм завтовшки в найтоншому місці.

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Galaxy S25 Edge стане експериментальною моделлю в лінійці S25, з якою Samsung має намір "промацати ґрунт" – наскільки великий попит на тонкі Galaxy. І якщо результати виявляться обнадійливими, то розвиток лінійки тонких пристроїв продовжиться.

Очікується, що Samsung повноцінно представить Galaxy S25 Edge 16 квітня на окремому заході Unpacked, а в продажу він з'явиться в травні. Раніше в мережі з'явився повноцінний відеоогляд смартфона, але його швидко видалили.

Основним конкурентом девайса стане iPhone 17 Air, який вийде восени. Він буде тоншим, ніж Galaxy S25 Edge і, скоріш за все, дешевшим, однак Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

Також очікується, що Samsung до кінця цього року представить свій перший телефон з потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою складе 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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