Вона може увійти до нової iOS 18.

Компанія Apple готує нову неочікувану функцію для своїх навушників AirPods Pro.

Як повідомляє у соцмережі Х (колишній Twitter) інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман, гаджет можна буде використовувати як слуховий апарат.

За його словами, це нововведення може з'явитись в AirPods Pro з релізом iOS 18. Найімовірніше, таку функцію підтримуватиме друге покоління "яблучних" навушників.

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Як відомо, iOS 18 стане найбільшим оновленням ПО в історії iPhone. Зокрема, у прошивку додадуть кросплатформний стандарт обміну повідомленнями RCS, оновлений голосовий помічник Siri з генеративною технологією штучного інтелекту і багато іншого.

Новинки від Apple

Нещодавно УНІАН повідомляв, що техногігант може працювати над новою версією MacBook зі складаним великим екраном. Він може бути схожим на Zenbook 17 Fold OLED від Asus. Тобто він матиме один великий екран, який складається посередині і може бути підключений до окремої клавіатури Bluetooth.

Водночас останній новий продукт Apple користувачі назвали одним із найгірших в історії компанії - йдеться про чохли FineWoven.

На початку березня Гурман повідомляв, що корпорація Apple не стане проводити березневу презентацію з онлайн-трансляцією, щоб показати нові iPad і Mac.

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