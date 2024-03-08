Новий 20,3-дюймовий MacBook стане найбільшим екраном ноутбука Apple на сьогодні.

Американська компанія Apple може працювати над новою версією MacBook зі складаним великим екраном, повідомляє Business Insider.

У виданні пояснили, що новий MacBook може бути схожим на Zenbook 17 Fold OLED від Asus. Тобто він матиме один великий екран, який складається посередині і може бути підключений до окремої клавіатури Bluetooth.

"Моє останнє опитування показує, що наразі єдиним складаним продуктом Apple із чітким графіком розробки є 20,3-дюймовий MacBook, масове виробництво якого очікується в 2027 році", - зазначив аналітик Мін-Чі Куо, який раніше вже робив точні прогнози щодо розробки продуктів Apple, їх функцій і графіків випуску.

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Крім того, компанія працює над прототипами принаймні двох iPhone, які складатимуться по ширині. Apple вже зв’язалися принаймні з одним виробником, щодо деталей для таких телефонів. Також компанія розглядає можливість виробництва складаного iPad, і вони вже працюють з LG і Samsung над дисплеями для своїх прототипів.

Зазначається, що Apple може почати виробляти ноутбук раніше, ніж нові iPhone і iPad, які у компанії заплановані в 2025-2026 роках. Новий 20,3-дюймовий MacBook стане найбільшим екраном ноутбука Apple на сьогодні.

Останні новини від Apple

У лютому стало відомо, що корпорація Apple серйозно стурбована швидким виходом Samsung Galaxy Ring і прискорила процеси з розробки свого смарт-кільця. Питання стоїть лише в термінах виходу.

Також повідомлялося, що в перші шість тижнів 2024 року компанія Apple через посилення конкуренції з боку внутрішніх конкурентів втратила чверть продажів iPhone.

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