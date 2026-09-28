Новий iPhone 18 Pro порівняли з 15 Pro, 16 Pro та 17 Pro: чи варто оновлюватися

Порівняння показало, які зміни дійсно відчутні у повсякденному використанні, а які виявилися скоріше косметичними.

Блогер Деніел Ротар з каналу ZONEofTECH провів детальне порівняння iPhone 18 Pro одразу з трьома попередніми моделями серії – 15 Pro, 16 Pro та 17 Pro. Тест показав, які зміни дійсно відчуваються у повсякденному використанні, а які виявилися скоріше косметичними.

Найпомітніша різниця проявляється при переході на iPhone 18 Pro з 15 Pro або 16 Pro. Новий флагман отримав оновлений корпус, який став трохи товстішим і важчим, з’явився алюміній замість титану, а виріз Dynamic Island зменшився на 30%.

Діагональ дисплея зросла з 6,1 до 6,3 дюйма, а підтримка 120 Гц і Always-On залишилася. При цьому максимальна яскравість збільшилася з 2000 до 3000 ніт, що суттєво покращує читабельність під прямими сонячними променями.

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Основні зміни Apple зосередила в камерах. Головний сенсор iPhone 18 Pro вперше отримав змінну діафрагму з чотирма фіксованими значеннями: f/1,48, f/1,8, f/2,8 і f/4,0. Вона дозволяє апаратно регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, і керує глибиною різкості

Телефотокамера тепер має роздільну здатність 48 Мп, підтримує 4-кратний оптичний зум і "оптичну якість" до 8x. Крім того, з’явилася 18-Мп селфі-камера Center Stage. У порівнянні з iPhone 15 Pro різниця в якості фото особливо помітна.

Продуктивність також зросла. iPhone 18 Pro оснащений чіпом A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та 7-ядерним графічним процесором. У тестах телефон на 34–45% швидший за 16 Pro Max у процесорних завданнях і більш ніж удвічі – у графічних. Щодо iPhone 15 Pro розрив ще суттєвіший.

Ще одне важливе оновлення стосується автономності. Тести показали, що iPhone 18 Pro здатний відтворювати відео до 36 годин без підзарядки, а версія 18 Pro Max – до 45 годин. А зарядка до 50% тепер займає близько 15 хвилин. Щоправда, поліпшення позначилися й на вартості – базова ціна iPhone 18 Pro починається з $1199.

За словами блогера, перехід з iPhone 15 Pro чи iPhone 16 Pro дійсно має сенс. У нової моделі свіжий дизайн, нова камера, вища продуктивність і краща автономність. А ось перехід з iPhone 17 Pro виглядає менш очевидним – смартфони занадто схожі.

Цієї осені головним анонсом від Apple став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Вартість пристрою починається від $1999 (приблизно 90 000 грн) за модель із 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Раніше з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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