Rockstar оголосила ціни на GTA 6: до Ultimate Edition увійде багато ексклюзивного контенту

Геймери, які оформили попереднє замовлення, зможуть завантажити гру вже 12 листопада, щоб пограти в неї в перші хвилини після виходу 19 листопада.

Попередні замовлення на довгоочікувану Grand Theft Auto 6 розпочнуться 25 червня опівночі. Розробники повідомили подробиці на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що геймерам запропонують базову версію гри та видання Ultimate Edition, яке міститиме багато додаткового контенту. Зокрема, власники видання Ultimate Edition отримають ексклюзивну колекцію преміум-транспорту, зброї та одягу.

Також Ultimate Edition міститиме додаткові активності та події, інтегровані в усі аспекти сюжетної історії Джейсона та Люсії. Крім того, розробники обіцяють надати покупцям максимального видання стартовий набір для багатокористувацької гри, що включає внутрішньоігрову валюту, ексклюзивні для онлайн-режиму автомобілі, зброю та одяг.

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Варто зазначити, що повна кастомізація автомобілів, усі тату-салони та перукарні будуть доступні лише у виданні Ultimate Edition.

За оформлення попереднього замовлення або купівлю гри до 20 листопада геймери отримають набір Vintage Vice City Pack, який включатиме вінтажний автомобіль Vapid Stanier 1955 року та додатковий гараж поруч із культовим районом Оушен-Біч, який відомий за Grand Theft Auto: Vice City, розкішні вбрання та зачіски для Джейсона й Люсії, а також ексклюзивний візерунок для зброї. Бонусом також стане один місяць безкоштовної підписки на GTA+.

Геймери, які оформять попереднє замовлення, зможуть завантажити гру вже 12 листопада, щоб пограти в неї в перші хвилини релізу 19 листопада. Коробки з фізичними копіями гри також міститимуть код для завантаження і з’являться у продажу 12 листопада.

Вартість базового видання Grand Theft Auto 6 становитиме 80 доларів. За видання Ultimate Edition доведеться заплатити 100 доларів. Гра буде доступна на PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Крім того, розробники опублікували велику кількість нових скриншотів. На них показано персонажів, автомобілі та частину ігрового світу.

Хакери оголосили про злом Rockstar Games

Раніше відоме хакерське угруповання ShinyHunters заявило про злам частини інфраструктури розробників Grand Theft Auto 6 і вимагало викуп. Вони стверджували, що в їхньому розпорядженні опинилися внутрішні матеріали компанії, зокрема фінансові звіти, маркетингові плани, контракти з Sony, Microsoft, акторами озвучування та інша інформація.

Хакери погрожували оприлюднити дані, якщо Rockstar не здійснить виплати.

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