Хакери оголосили про злом розробників GTA 6 і вимагають викуп

Студія Rockstar знову опинилася в центрі кіберінциденту. Відоме хакерське угруповання ShinyHunters заявило про злам частини інфраструктури розробників Grand Theft Auto 6 і вимагає викуп.

Стверджується, що в розпорядженні хакерів опинилися внутрішні матеріали компанії, включаючи фінансові звіти, маркетингові плани, контракти з Sony, Microsoft, акторами озвучування та інша інформація.

Розробникам погрожують оприлюднити дані у відкритий доступ, якщо від Rockstar не надійде виплата. Зробити це необхідно до 14 квітня 2026 року.

Rockstar офіційно підтвердила факт злому, але постаралася знизити градус тривоги. У компанії заявили, що мова йде лише про "обмежений обсяг несуттєвої інформації", а сам злом стався через сторонній сервіс. При цьому підкреслюється, що витік не торкнувся гравців і не вплинув на розробку або роботу сервісів.

Це вже не перший подібний випадок для Rockstar: у 2022 році в мережу потрапили десятки відеороликів ранньої версії Grand Theft Auto 6, що стало одним із найбільших витоків в історії ігрової індустрії. Пізніше, у березні 2026 року, стало відомо, що викрадений на той момент вихідний код екшену все ще перебуває у третіх осіб.

Rockstar продовжує розробку GTA 6. Реліз гри заплановано на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 і Xbox Series. Повідомляється, що це буде найдорожчий проєкт в історії розваг – і потенційно перша гра з ціною 100 доларів.

У січні 2026 року Bloomberg дізнався, що Rockstar ще не завершила доопрацювання GTA 6 і доопрацьовує як рівні, так і сюжетні квести, тому ще одне перенесення не виключено. Спочатку реліз GTA 6 планувався на 2025 рік.

